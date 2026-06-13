Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika, ist mittlerweile aber auch in Deutschland zu finden.

Eine Studie der Charité weist jetzt nach, dass es zumindest in Berlin jetzt heimisch ist. Das Virus wird von Mücken übertragen. Für die Studie hatten die Forschenden tausende Mücken gefangen. Im Jahr 2024 waren zwischen 0,6 bis 6 Prozent der Mücken Überträger des Virus. Mehr als das Team erwartet hatte.

Meistens infizieren sich Vögel mit dem Virus, aber auch Menschen können sich anstecken. Eine Infektion verläuft in der Regel harmlos und sogar unbemerkt, bei einem Fünftel treten grippe-ähnliche Symptome auf. In seltenen Fällen kann es zu einer Hirnhautentzündung kommen.

Um vorzubeugen helfen Mücken-Sprays und lange Kleidung. Außerdem sollte man Brutstätten wie Regentonnen gut verschließen und Blumenuntersetzer oder Vogeltränken regelmäßig ausleeren.