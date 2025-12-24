Im Frühjahr wurde im Iran die Frauenrechtlerin Zahra Tabari festgenommen.

Vor kurzem wurde bekannt, dass das Regime die 67-Jährige zum Tode verurteilt hat. International bekommt Tabari jetzt viel Unterstützung. Mehr als 400 prominente Frauen aus mehreren Ländern haben in einem Offenen Brief Tabaris Freilassung gefordert. Sie kritisieren, Tabari sei in einem Scheinprozess verurteilt worden - innerhalb von 10 Minuten und ohne Rechtsbeistand. Unterschrieben haben unter anderem Nobelpreisträgerinnen und Politikerinnen. Etwa die ehemalige ukrainische Premierministerin Julia Timoschenko, Ex-Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Auch Menschenrechtsexperten der Uno haben den Iran aufgefordert, Tabari freizulassen. Sie sprechen von schwerwiegenden Verstößen gegen Menschenrechtsstandards.

Die Frauenrechtlerin war im April aus ihrem Haus verschleppt worden. Ihr wird vorgeworfen, ein Banner gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran hochgehalten zu haben.