In Irland gibt es bald ein bedingungsloses Grundeinkommen - allerdings nur für Künstlerinnen und Künstler.

Gefördert werden 2.000 Menschen. Sie bekommen 1.500 Euro im Monat und müssen sich auf das Grundeinkommen bewerben. Das ist ab jetzt möglich. Ausgewählt wird dann per Los.

Die Regierung hat das Projekt schon getestet und sieht das Grundeinkommen seitdem als Investition in die Gesellschaft. Auch die Menschen in Irland finden das Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler gut. In einer Umfrage hat fast die Hälfte der Menschen gesagt, dass der Staat sogar noch mehr Geld im Monat zahlen sollte. Die andere Hälfte findet die jetzige Höhe in Ordnung.