In Irland haben mehr als ein Drittel der Tankstellen keinen Sprit mehr.

Ihnen sind Diesel und Benzin ausgegangen, heißt es von Fuels for Ireland, dem Interessensverband der Branche. Der Grund sind massive Proteste gegen die Spritpreise. Die sind auch in Irland wegen des Iran-Krieges stark gestiegen. Der Verband rechnet damit, dass noch mehr leere Tankstellen dazukommen, weil Straßensperren nicht geräumt werden.

Den fünften Tag in Folge blockieren, Lastwagen und Traktoren die einzige Kraftstoffraffinerie in Irland und auch mehrere Depots. Lkw-Fahrende, Landwirte, Taxi- und Busunternehmen fordern unter anderem Obergrenzen für die Kraftstoffpreise.

Die irische Regierung hat schon ein paar Entlastungen beschlossen, aber die sind durch weiter steigende Preise verpufft.