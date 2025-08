An Irlands Westküste ist es oft ziemlich windig - gute Bedingungen also, um Windenergie einzufangen.



Das niederländische Startup Kitepower macht das gerade in Zusammenarbeit mit RWE - nicht mit Windrädern, sondern mit Drachen. Seit 2023 werden die Drachen steigen gelassen. Einer liefert innerhalb weniger Stunden genug Energie, um einen Ein-Personen-Haushalt mehrere Monate zu versorgen.



Der Drache besteht aus einem Gerüst aus aufblasbaren Teilen und festem Fiberglas. Insgesamt ist er etwa 60 Quadratmeter groß. Der Drache hängt an einem Seil, das mit einer Trommel am Boden verbunden ist. Wenn der Drache steigen gelassen wird, zieht er an dem Seil, das dreht die Trommel und erzeugt dort Energie. Die wird von einer Batterie gespeichert. Das System ist so aufgebaut, dass der Drache an der Leine nach kurzer Zeit wieder eingezogen wird, das braucht etwa ein Fünftel des produzierten Stroms. Dann lässt die Leine locker, der Drache wird wieder nach draußen gezogen und das Ganze beginnt von vorn.

Laut dem Team hat das Drachen-System viele Vorteile: Es kann schnell ab- und wieder aufgebaut werden, ist billiger als Windräder und könnte gerade abgelegene Orte mit Strom versorgen. Als nächstes sollen die Drachen auf dem offenen Meer getestet werden.