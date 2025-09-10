Hai steht drauf - aber was genau ist drin? Wenn in den USA in Supermärkten, auf Fischmärkten oder auch in Online-Shops Hai-Fleisch verkauft wird, ist das oft falsch oder nur sehr allgemein gekennzeichnet.

Für eine Studie im Fachmagazin Frontiers in Marine Science haben Forschende fast 30 Produkte untersucht. Das Ergebnis: Fast alle waren irreführend oder falsch beschriftet. Meist stand nur "Hai" oder "Makohai" drauf. DNA-Analysen zeigten aber Fleisch von insgesamt elf verschiedenen Arten, darunter auch stark bedrohte Hammerhaie. Teilweise wurde ihr Fleisch für gerade einmal 2,99 $ das Pfund angeboten.

Die Forschenden kritisieren, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht erkennen können, welche Art sie kaufen – und ob das Fleisch wegen hoher Quecksilberwerte sogar gesundheitsschädlich sein könnte. Bei Hammerhaien ist das tatsächlich so.