Island gehört zu den einzigen drei Ländern weltweit, die das Fangen und Töten von Walen erlauben.

Über Jahrhunderte war der Walfang ein wichtiger Wirtschaftszweig. Mittlerweile gibt es nur noch ein Walfangunternehmen in Island. Und das hat die letzten beiden Jahre den Fang ausgesetzt. Jetzt melden NGOs, dass zwei Schiffe wieder gestartet sind. Isländische Medien berichten, dass auch ein Tierschutz-Aktivist es an Bord geschafft hatte - und, dass die Polizei ihn mit einem Kran wieder an Land geholt hat.

Dass die Walfangschiffe zwei Jahre lang nicht ausgelaufen waren, hatte das Unternehmen mit zu wenig Nachfrage begründet. Unter anderem, weil Japan seit einigen Jahren wieder selbst Wale jagt und weil auch Norwegen für den Weltmarkt fängt.