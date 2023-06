Im einst mediterranen Klima der heutigen Isle of Wight stapfte ein Dinosaurier mit stacheligem Panzer umher.

Das Forschungsteam schreibt im Journal of Systematic Palaeontology , dass Vectipelta baretti aus der frühen Kreidezeit stammt und sich von anderen Ankylosauriern der Gegend unter anderem durch Unterschiede an Wirbeln und stärker klingenförmigen Stacheln abgrenzt.

Mit dem Ankylosaurier wurde erstmals seit über 140 Jahren eine neue gepanzerte Dino-Art der Insel an der Südküste Großbritanniens beschrieben.

Die Art ist demnach am ehesten mit chinesischen Ankylosauriern verwandt. Das deutet laut den Forschenden darauf hin, dass sich die Dinos in der frühen Kreidezeit vor rund 140 Millionen Jahren frei von Asien nach Europa bewegen konnten. Alle anderen Ankylosaurier-Reste, die man in den letzten Jahrzehnten auf der Isle auf Wight gefunden hat, wurden bisher der Dinoart Polacanthus foxii zugerechnet. Das muss jetzt neu geprüft werden.

Name nach Professor von Naturkundemuseum



Benannt wurde der Dinosaurier übrigens nach Professor Paul Barrett vom Naturkundemuseum in London. Der freute sich über die Anerkennung seiner Arbeit - und geht davon aus, dass jede physische Ähnlichkeit mit der neu beschriebenen Art rein zufällig ist.