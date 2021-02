In einer ersten umfassenden Studie aus Israel bestätigt sich jetzt die hohe Wirksamkeit des Biontech/Pfizer-Impfstoffs. Demnach schützt er zu 94 Prozent gegen Covid19-Krankheitssymptome. Dafür wurden Daten von 1,2 Millionen Menschen ausgewertet. Damit bestätigen sich die Ergebnisse der klinischen Studien, die vor der Zulassung durchgeführt wurden.

Schon nach der ersten Dosis beträgt die Wirksamkeit gegen Symptome 57 Prozent - nach der zweiten Dosis steigt diese auf die 94 Prozent an. Das Risiko, sich überhaupt mit dem Virus anzustecken, sinkt nach der zweiten Dosis um 92 Prozent. Die Daten wurden zwischen Ende Dezember und Anfang Februar erhoben - in einem Zeitraum, in dem die britische Mutante schon in Israel kursierte. Und die Wirksamkeit ist für alle Altersgruppen vergleichbar.