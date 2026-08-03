Israel wollte palästinensische Gefangene mit Krokodilen bewachen - ein israelisches Gericht hat die Pläne vorerst gestoppt.

Die Regierung hatte schon angefangen, einen Graben bauen zu lassen - rund um ein Gefängnis in der Wüste. In dem Graben sollten Nilkrokodile leben - und Gefangene an der Flucht hindern.

Eine Tierschutzorganisation hatte das kritisiert. Sie forderte, dass die Krokodile geschützt werden. Auch Israels Natur- und Parkbehörde findet die Pläne nicht okay. Sie sagt, dass es für ein Ökosystem gefährlich ist, Raubtiere einzuführen, die gar nicht dort leben.

Das israelische Gericht hat sich laut Medienberichten jetzt der Kritik angeschlossen. In der Begründung steht, dass man sich um das Wohl der Tiere sorgt.