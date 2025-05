Wenn wir einen guten Song hören, dann trommeln wir gerne mal im Takt mit.

Trommeln gilt als eine der frühesten Formen, wie Menschen sich musikalisch ausdrücken. Aber damit sind wir offenbar nicht die einzigen! Forschende haben jetzt herausgefunden, dass auch Schimpansen rhythmisch trommeln können. Im Fachblatt Current Biology berichtet das Team, dass es das Trommeln von Schimpansen in ganz Afrika gesammelt hat - über Jahrzehnte. Mit diesem riesigen Datensatz konnte die Gruppe nachweisen: Die Schimpansen-Arten, die in verschiedenen Teilen von Afrika leben, trommeln bestimmte, unterschiedliche Rhythmen. Zum Beispiel trommeln die in Westafrika oft ganz gleichmäßig. Die Schimpansen im Osten wechseln dagegen kurze und lange Intervalle ab.

Kam erst die Musik, dann der Mensch?

In einer früheren Studie hatten die Wissenschaftler außerdem auch schon festgestellt, dass jeder Schimpanse seinen eigenen Trommelstil hat. Menschenaffen trommeln zum Beispiel, um Mitgliedern ihrer Gruppe wissen zu lassen, wo sie sind. Das Team sagt: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir Menschen einen entscheidenden Baustein für Musik mit Schimpansen gemeinsam haben - und den vielleicht von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben.

Hinweise auch für Sprachfähigkeit

Und auch unsere Sprachfähigkeit ist vielleicht nicht so einzigartig, wie bisher angenommen. In einer anderen Studie haben Forschende beobachtet, dass Schimpansen auch mit Rufen kommunizieren. In Science Advances erklärt das Team, dass Menschenaffen einzelne Rufe verschieden kombiniert zusammensetzen, ein bisschen so, wie wir Worte zusammenfügen.