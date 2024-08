Wenn bekannte Politiker für eine bestimmte Geldanlage werben - dann kann das nicht ganz falsch sein, oder?

Dass wir so denken, darauf setzen Betrüger, die gerade mit gefälschten Werbevideos versuchen, Geld zu machen. Davor warnt der europäische IT-Sicherheitsanbieter Eset. In den Videos scheinen bekannte Persönlichkeiten wie CDU-Chef Friedrich Merz oder Fernseh-Experten Investment-Produkte mit hohen Gewinnmöglichkeiten zu bewerben. Die Videos sind aber manipuliert. Nach den Recherchen der IT-Firma nutzen Hacker echte Nachrichtenbeiträge und trainieren damit KI, so dass am Ende ein vermeintliches Werbevideo mit dem Promi rauskommt - doch das ist Deepfake.

Deepfakes oft noch schlecht gemacht

Erkennen kann man die Deepfakes unter anderem an der schlechten Qualität und an der nicht korrekten Lippensynchronisation, also dass die Mundbewegungen nicht zum Gesprochenen passen. Trotzdem fallen immer wieder Leute drauf rein. Nach Angaben von Eset kursieren die gefälschten Videos seit Mai in Deutschland. Eine ähnliche Masche fiel auch schon in Kanada, Japan, Südafrika und den Niederlanden auf.