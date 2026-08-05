In einer kleinen Gemeinde bei Vicenza im Norden Italiens steht ein Fake-Amphitheater, das Besucherinnen und Besuchern mal als echte antike Stätte verkauft wurde.

Der Betrug ist längst aufgedeckt und der Täter im Gefängnis. Aber das falsche Theater steht immer noch und der Abriss wird teuer: Laut La Repubblica geht es um Kosten von 300.000 bis 500.000 Euro bis alles mal so ist, wie es war. Der Bürgermeister will verhindern, dass das an der Gemeinde hängen bleibt. Er lässt jetzt prüfen, ob der Verursacher haftbar gemacht werden kann.

Der verbüßt aktuell noch eine zweijährige Haftstrafe. Der Mann ist inzwischen 69 Jahre alt. Er hatte sein falsches Amphitheater vor zehn Jahren gebaut und dafür viel Aufwand betrieben: Ein Teil eines Waldes wurde gerodet, und Steine und Beton so bearbeitet, dass sie alt aussehen. Vor Touristen behauptete er, die Anlage nach einem Erdrutsch entdeckt zu haben. 40 Euro verlangte der Mann für den Eintritt.