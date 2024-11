Die Produktion übernimmt Indien. Dort sind die Kosten für die Herstellerfirma Viaggio geringer und auch die Sicherheits- und Umweltvorschriften niedriger.

Damit endet wohl auch der Verkauf in Europa. Die neuen Modelle sollen nur noch in Asien und Afrika auf den Markt kommen.



Der erste Ape-Kleintransporter auf drei Rädern mit Fahrerkabine und Ladefläche lief 1948 in der toskanischen Stadt Pontedera vom Band. Er war seitdem ein fester Bestandteil auf Italiens Straßen. Auch wenn die Kleintransporter in Großstädten wie Rom oder Mailand zuletzt eher verschwunden sind, vor allem in Dörfern und kleineren Gemeinden sind sie nach wir vor unterwegs. Ihr Vorteil: die Größe. Mit einer Länge von nur 2,50 Metern und einer Breite von 1,30 Metern ist die Ape oft immer noch das einzige Nutzfahrzeug, das sich durch die vielen engen, italienischen Gassen zwängen kann.