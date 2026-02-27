Bisher dürfen in Flugzeugen nur kleine Hunde mit an Bord, größere müssen in einer Transportbox mit dem Gepäck fliegen.

Die italienische Airline Ita geht jetzt aber andere Wege und lässt auch große Hunde in die Kabine. Bis zu 30 Kilogramm schwer dürfen die sein. In diese Gewichtsklasse können zum Beispiel Schäferhunde, Dalmatiner oder auch Bullterrier fallen. Der Platz für den Hund muss extra bezahlt werden, Maulkorb und Leine sind Pflicht. Wenn Sitznachbarn Angst oder eine Allergie haben, dürfen sie sich umsetzen.

Die Ita-Fluggesellschaft gehört zur Lufthansa. Von dem Konzern hieß es aber, dass es dort keine solchen Pläne gibt. Die Airlines entscheiden das eigenständig. Itas Geschäftsführer sagte, dass viele Passagiere auf Urlaubsreisen ihre Tiere mitnehmen wollen. Haustiere seien heutzutage "Teil der Familie".

Erstmal gilt das Angebot nur auf italienischen Inlandsflügen.