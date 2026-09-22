Ein spektakulärer Weindiebstahl sorgt gerade in Italien für Aufsehen: Aus einem Weingut im Piemont sind mehr als 3.000 Flaschen des Edelweins Barolo gestohlen worden.

Italienische Medien berichten, dass vier vermummte Täter nachts dort eingestiegen sind und Wein im Wert von mehreren Hunderttausend Euro mitgenommen haben. Unter den gestohlenen Flaschen sind auch mehrere ungewöhnlich große Flaschen. Die Diebe gingen offenbar hochprofessionell vor. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass sie den Einbruch lange geplant haben. Von ihnen und der Beute fehlt bisher jede Spur.

Der Barolo ist ein berühmter trockener Rotwein aus dem Piemont - einer Region im Norden Italiens - mit jahrhundertealter Tradition. Manche nennen ihn auch den "König der Weine" Italiens.