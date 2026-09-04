Fast 70 Regierungen in den letzten 80 Jahren: Italien hat politisch schon so einige Wechsel erlebt. Im Schnitt hält eine Regierung da nur etwas mehr als ein Jahr.

Italien hat politisch schon so einige Wechsel erlebt. Im Schnitt hält eine Regierung da nur etwas mehr als ein Jahr.

Italiens aktuelle Regierung unter Giorgia Meloni könnte diesen Schnitt hochziehen. Denn seit heute ist sie so lange ohne Unterbrechung im Amt wie keine andere seit Gründung der Republik vor 80 Jahren.

1.413 Tage sind es jetzt. Und damit einen Tag länger als das zweite Kabinett von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi.

Bei Melonis Amtsantritt vor knapp vier Jahren hatten viele Beobachter mit einem frühen Aus ihrer rechtsgerichteten Koalition gerechnet.

Sie selbst nennt ihre vergleichsweise lange Amtszeit einen großen Erfolg und wertet ihn als Zeichen der Stabilität. Ihre Partei will den Rekord heute Abend bei einer Kundgebung feiern.

Wenn Meloni bis zur nächsten regulären Wahl im kommenden Jahr im Amt bleibt, wäre sie die erste Ministerpräsidentin in Italien, die eine komplette Wahlperiode geschafft hat.