Die Insel Capri gehört zu den meistbesuchten Urlaubszielen in Italien - genau wie viele andere Touri-Ziele kämpft sie auch mit Massentourismus.

Gerade im Sommer sind regelmäßig die Häfen überfüllt, genau wie Aussichtspunkte und andere Sehenswürdigkeiten.

Kommende Saison soll es deswegen strengere Regeln für Touris geben: Dann werden nur noch organisierte Reisegruppen mit maximal 40 Personen an Land gelassen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dass der Gemeinderat von Capri das beschlossen hat. Außerdem sollen Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Leuten bei Führungen keine Lautsprecher mehr benutzen dürfen, die Guides müssen sich mit Plaketten klar erkennbar machen und müssen dafür sorgen, dass ihre Gruppen bei der Tour zusammenbleiben und nicht zu viel Platz einnehmen.

In der Hochsaison kamen bisher pro Tag bis zu 50.000 Besucherinnen und Besucher nach Capri - auf der Insel leben nur etwa 13.000 Leute.