Leitungswasser, kostenlos im Restaurant - in einigen Ländern ist das Standard, in anderen nicht. In Italien darf das Restaurant die Ausgabe von Leitungswasser auch verweigern.

Das hat jetzt das italienische Kassationsgericht entschieden. Geklagt hatte eine Touristin, die 2019 über Weihnachten eine Woche Urlaub in einem 5-Sterne-Hotel in Südtirol gemacht hat.

Der Corriere Alto Adige berichtet, dass sie da wiederholt nach Leitungswasser zum Abendessen gefragt hat - und auch bereit war, dafür zu bezahlen. Sie war der Meinung, dass Wasser ein universales Menschenrecht sei und ein Minimum zur Verfügung gestellt werden müsste.

Das Restaurant des Hotels weigerte sich und bekam jetzt Recht: Es gibt kein Gesetz, dass dazu verpflichtet, Leitungswasser zur Verfügung zu stellen - es ist aber auch nicht verboten.