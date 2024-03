Eigentlich machen Orcas in einer Gruppe Jagd auf Weiße Haie.

Forschende aus Südafrika und Italien konnten aber Außergewöhnliches beobachten: Ein einzelner Orca hat allein einen Weißen Hai getötet - in nur zwei Minuten.

Bisher dachten Forschende, dass Orcas nur kleinere Beutetiere wie Robben oder Seelöwen alleine bejagen. Eine Meeresbiologin nennt die neue Beobachtung einen bahnbrechenden Einblick. Sie stelle das bekannte Jagdverhalten in Frage.

Lieblingsessen ist die Leber von Weißen Haien

Orcas fressen am liebsten die Leber der Weißen Haie, darin ist viel Fett enthalten. Vor Kapstadt gab es deshalb eine regelrechte Massenflucht von Weißen Haien. Zwei Orcas hatten sie so stark bejagt, dass sie in Richtung des Indischen Ozeans geflohen sind.

Die Region am Kap der guten Hoffnung galt eigentlich als Hotspot für touristische Hai-Tauchgänge. Doch inzwischen sind Weiße Haie dort nur noch selten zu sehen, was aber nicht nur an jagenden Orcas liegt, sondern laut Fachleuten auch daran, dass es den Weißen Haie dort durch Fischerei die Nahrung fehlt.