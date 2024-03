Wer nicht hören will, wird angespuckt.

Dieses etwas rabiate Vorgehen hat eine Vogelbeobachterin am Strand der englischen Isle of Wight bei einer Robbe beobachtet. Ziel der Spuckattacke war ein Seeadler. Die Frau konnte beobachten, wie die Robbe aus dem Wasser heraus den Adler mit Rufen warnte. Als der Vogel sich trotzdem der Wasseroberfläche näherte, spuckte die Robbe einen Wasserstrahl in Richtung Vogel.

Zufällig ist die Tochter der Vogelbeobachterin Wissenschaftlerin an der Uni Portsmouth ganz in der Nähe. Die Fotos sind deswegen auch Teil einer Studie geworden. Demnach ist das die erste beobachtete Spuckaktion einer Robbe überhaupt, solches Verhalten kennt man bisher nur von Menschen, Lamas oder Schlangen. Die Vermutung ist, dass die Robbe den Adler damit vom Wasser fernhalten wollte, um ihn daran zu hindern, ihr die Fische streitig zu machen. Es ist möglich, dass sich die Robben ein solches Verhalten zulegen, weil Seeadler und Kegelrobben in letzter Zeit häufiger in den selben Gebieten auf Beutejagd gehen.