Ein internationales Forschungsteam hat mit Teleskopen einen seltsamen Stern aufgespürt: Er hat sozusagen zwei Gesichter.

Warum Janus so zweigeteilt daher kommt, dafür haben die Forschenden folgende Erklärung: Sie haben den Stern offenbar in einer Übergangsphase entdeckt, in der durch Abkühlung Wasserstoff ins Innere wandert und dann Helium an der Oberfläche dominiert. Dass dieser Übergang auf den beiden Hemisphären des Sterns so ungleichmäßig verläuft, hat wahrscheinlich mit Magnetfeldern zu tun. Magnetfelder von Sternen sind oft auf einer Seite stärker als auf der anderen. Dort, wo das Feld stärker ist, könnte es den Übergang behindern.