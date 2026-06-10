In Japan soll das Thronfolgegesetz geändert werden. Das hat das japanische Parlament beschlossen.

Bisher können nur die Söhne des Kaisers oder männliche Nachkommen aus dessen Familie Thronfolger werden. Die Kaiserdynastie hängt deswegen gerade von dem 19-jährigen Prinzen Hisahito ab, er ist der Neffe des Kaisers - und der einzige junge Mann in der Familie. Die anderen Mitglieder der Kaiserfamilie sind Frauen, die nicht auf den Thron folgen dürfen.

Durch eine Gesetzesänderung könnten Frauen aus der Kaiserfamilie ihren Status behalten, auch wenn sie einen bürgerlichen Mann heiraten. Und ihre männlichen Nachkommen könnten dann die Kaiserdynastie sichern. Frauen für die Thronfolge zuzulassen, ist in der Gesetzesänderung aber nicht vorgesehen - obwohl es dafür in der japanischen Bevölkerung große Unterstützung gäbe.

Japan hat die älteste durchgehend bestehende Monarchie der Welt.