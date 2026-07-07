Vor über zwei Jahren hat ein Erdbeben Japans Halbinsel Noto schwer getroffen.

Hunderte Menschen kamen ums Leben und etliche Gebäude wurden zerstört. Der Wiederaufbau läuft schleppend und seit dem Beben kommen deutlich weniger Touristinnen und Touristen.

Die Behörden von Noto wollen, dass wieder mehr Leute die Halbinsel besuchen - und setzen dabei auf Pokémon. Der Flughafen auf Noto trägt seit heute offiziell den Zusatz ”Pokémon-Airport”. Bei der Einweihungsfeier waren unter anderem Leute im Pikachu-Kostüm dabei. Der Flughafen hat generell einen neuen Look bekommen: Mehr als einhundert Pokémon stehen in der Eingangshalle verteilt. Von der Decke baumelt ein riesiges Pikachu auf einem Flugzeug. Die Wände sind im Anime-Stil bemalt. Außerdem gibt es viele Fan-Shops.

Die Behörden von Noto hatten gesagt, dass in der Gegend noch mehr geplant ist. Unter anderem soll es Gullydeckel mit Pokémon-Motiven geben.