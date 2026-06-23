Die Comics haben einen großen Stellenwert für die Unterhaltungsbranche im Land. Viele erfolgreiche Anime-Serien, Filme und Videospiele basieren auf Manga-Vorlagen.



Japans Regierung hat angekündigt, dass sie Manga international stärker vermarkten will. Die Kulturbehörde will in Zukunft enger mit Verlagen, Vertriebsfirmen und Übersetzerinnen und Übersetzern zusammenarbeiten. Ziel ist laut dem Online-Magazin Sumikai, neue Manga schneller auf den ausländischen Markt zu bringen. Bis jetzt erscheinen die erst deutlich später in anderen Ländern. Dem Bericht zufolge liegt das unter anderem daran, dass Verlage in den einzelnen Ländern sehr unterschiedliche Regeln beachten müssen, zum Beispiel was sexuelle Darstellungen betrifft.



Mit der schnelleren Vermarktung will Japans Regierung wohl auch die illegale Verbreitung von Mangas eindämmen. Der Schaden liegt laut dem Medienbericht jedes Jahr bei rund 15 Milliarden Euro.