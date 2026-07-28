Japan kämpft schon lange mit niedrigen Geburtenraten - letztes Jahr lag die bei gerade mal noch 1,14 Kinder pro Frau.

Dazu kommt, dass die Japanerinnen und Japaner nicht besonders aktiv sind, wenn es um die Partnersuche geht. Beide Probleme will die Regierung mit einer eigenen Dating-App lösen - und die zeigt jetzt erste Erfolge.

Nach knapp zwei Jahren hat die App zu 265 neuen Ehen geführt. Mehr als 700 App-Nutzerinnen und Nutzer haben außerdem angegeben, dass sie darüber eine Partnerschaft gefunden haben.

KI sucht nach Matches

Die Dating-App funktioniert mit KI. Sie sucht nach Matches mit besonders hoher Übereinstimmung.

Dass die Regierung so eine App aufsetzen ließ, hängt auch mit einer Umfrage aus dem Jahr 2024 zusammen. Da hatten nämlich etwa 70 Prozent der heiratswilligen Japaner gesagt, dass sie nichts dafür tun, um einen Partner zu finden.