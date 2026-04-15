Wenn das Tier biologisch wirklich nirgendwo in einen Stammbaum passt, dann muss der lateinische Name "Animalia incerta sedis" her - Tier unklarer Zugehörigkeit.

Forschende haben in einem Tiefseegraben vor Japan ein Tier gefilmt, bei dem sie nicht weiterkommen - und beschreiben es im "Biodiversity Data Journal". Sein Körper ist symmetrisch aufgebaut und es hat viele Tentakel.

Erst dachten die Forschenden an eine Nacktschnecke, doch dafür sind die Anhängsel viel zu starr. Und der Fundort wäre mit mehr als 9.000 Metern tiefer als für jede andere Schneckenart. Es könnte aber auch in Richtung Seegurke gehen.

Die Forschenden haben auf ihrer Tiefsee-Expedition jedenfalls auch eine ganze Reihe neuer Tierarten entdeckt, die sie zuordnen können: zum Beispiel fleischfressende Schwämme und einen Schneckenfisch.