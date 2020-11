"Ich bin Single und habe kein Interesse an einer Beziehung."

Das sagen in Japan viele junge Menschen - und zwar laut einer Studie im Fachmagazin Plos One mehr als ein Drittel der Leute zwischen 18 und 24 Jahren. Für die Studie wurden Daten aus dem Jahr 2015 ausgewertet, und die zeigen, dass in Japan auch insgesamt viele Singles leben: Rund 40 Prozent der Frauen und rund die Hälfte der Männer bezeichnen sich zwischen 18 und 39 Jahren als alleinstehend. Je älter die Singles sind, desto eher sind sie aber offenbar doch an einer Beziehung interessiert.

Das Forschungsteam weist allerdings daraufhin, dass diese Angaben von einer japanischen Behörde stammen. Und die fragt in ihrem Fragebogen nur danach, ob jemand Interesse an einer heterosexuellen Beziehung hätte. Nach dem Interesse an einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wird nicht gefragt. Das heißt: Die Anzahl der freiwilligen Singles in Japan wird möglicherweise überschätzt.