Warum landen Katzen immer auf den Pfoten?

Das wird seit Jahrzehnten erforscht. Eine klare Antwort gibt es noch nicht, aber japanische Forschende sind nach Angaben des Fachjournals ”The Anatomical Record” zumindest einen Schritt weiter.

Das Forschungsteam der Yamaguchi-Universität hat zwei Katzen aus einem Meter Höhe fallen lassen und sie dabei gefilmt. Auf den Aufnahmen war zu sehen, dass die Vorderpfoten wenige Hundertstel Sekunden vor den Hinterpfoten landen. Bedeutet: Katzen richten erst den Oberkörper aus und der Rest zieht nach. Außerdem haben sich die Katzen im freien Fall am liebsten nach rechts gedreht. Die Vorliebe für eine bestimmte Drehrichtung könnte mit der asymmetrischen Anordnung der inneren Organe bei Katzen zu tun haben, vermuten die Fachleute. Ein weiteres Forschungsergebnis: Katzen sind im mittleren Bereich ihres Rückens extrem flexibel. Sie können demnach ihre Brustwirbelsäule ohne Widerstände um rund 47 Grad nach links und rechts verdrehen. Sie können ihren Rumpf quasi nach und nach - oder Stück für Stück - ausrichten.

