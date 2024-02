Blue Jeans können lange halten - besonders umweltfreundlich sind sie aber meistens trotzdem nicht.

Sie werden in der Regel mit synthetischem Indigo gefärbt. Das Pigment ist aber nicht wasserlöslich. Um das zu ändern, werden giftige Chemikalien eingesetzt, die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Umwelt belasten können. Das müsste nicht so sein. Zwei dänische Forscherinnen haben den Färbeprozess mit Indikan weiterentwickelt. Das ist eine natürliche Vorläuferverbindung von Indigo und hat den großen Vorteil, dass sie von vornherein wasserlöslich ist und man sich also eine ganze Menge Chemikalien sparen kann. Mithilfe eines veränderten Enzyms konnte das Team große Mengen davon herstellen. Der Nachteil: Indikan ist farblos.

Kein Problem, schreiben die beiden Wissenschaftlerinnen im Fachmagazin Nature Communications: Wenn man die gefärbten Stoffe in die Sonne legt, werden sie automatisch blau. Es wäre sogar möglich, die Jeans farblos zu verkaufen und sie werden erst beim Tragen in der Sonne blau.