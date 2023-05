Ausgrabungen können interessante Erkenntisse liefern: Zum Beispiel auch, warum im antiken Königreich Juda wohl viele Leute Durchfall hatten.

Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Cambridge hat etwa 2.500 Jahre alte Fäkalien untersucht - entdeckt in einer Ausgrabungsstätte in Jerusalem. Das war schon zu biblischer Zeit eine Großstadt, in der es Toiletten gab. Sie bestanden aus geschnitzten Steinsitzen, darunter Jauchegruben. Solche Latrinen wurden allerdings wohl meist nur für die Elite gebaut.

Die Untersuchung der Fäkalien ergab: Die Menschen litten vermutlich oft an der Ruhr. Die Forschenden haben nämlich mit moderner Technik Spuren bestimmter Parasiten entdeckt, die diese Darm-Krankheit auslösen. Die Ruhr kann tödlich sein - vor allem für kleine Kinder. Übertragen werden die Mikroorganismen durch verunreinigtes Trinkwasser oder Lebensmittel.

Die Forschenden vermuten, dass die Ruhr im Nahen Osten damals vor allem im Sommer ein großes Problem war: unter anderem wegen Überfüllung, Hitze und wenig Wasser.