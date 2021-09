Eine Impfung und dann ist man vor Covid-19 geschützt - das ist der große Vorteil des Impfstoffs von Johnson & Johnson.

Er wird im Gegensatz zu den meisten anderen eingesetzten Mitteln nur einmal verabreicht. Doch eine neue weltweite Untersuchung zeigt jetzt: Auch der Einmal-Impfstoff ist wirksamer gegen eine Corona-Infektion, wenn er zweimal verabreicht wird. Wie das Unternehmen mitteilte, bot eine zweite Impfung rund zwei Monate nach der ersten einen 75-prozentigen Schutz vor einer Infektion. Der Antikörperwert stieg noch mal deutlich an. Bei einer einfachen Impfung liegt die Wirksamkeit bei etwa 65 Prozent.

Zuletzt waren einige Impfdurchbrüche gemeldet worden, weshalb die Schutzwirkung des Einmal-Impfstoffs von Johnson & Johnson in Frage gestellt wurde. Allein in den USA sind fast 15 Millionen Menschen mit dem Vakzin geimpft worden. In Deutschland wurden bisher gut 4,4 Millionen Dosen des Impfstoffs geliefert.