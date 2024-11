Übergewichtige kennen das vielleicht: Kaum hat man abgenommen, nimmt man auch schon wieder zu - und zwar ziemlich schnell.

Forschende von der ETH Zürich haben jetzt rausgefunden, woher dieser Jojo-Effekt kommen könnte: und zwar aus der Epigenetik. Das sind kleine charakteristische Markierungen an unseren Genen. Sie kommen zum Beispiel durch Ernährungsgewohnheiten und können sich über die Zeit verändern. Sie bleiben aber relativ lange stabil - und bestimmen mit, welche Gene in unseren Zellen aktiv sind.

Die Forschenden haben in Fettzellen von übergewichtigen Mäusen charakteristische Markierungen für Fettleibigkeit gefunden. Und die blieben auch nach einer Diät da. Die Forschenden beschreiben das als eine Art Erinnerung, die dafür sorgt, dass die Zellen nach einer Diät wieder in ihren Urzustand zurückgehen. In menschlichem Fettgegewebe haben sie einen ähnlichen Mechanismus gefunden.

Unklar ist, wie lange sich Fettzellen an Fettleibigkeit erinnern können. Die Forschenden gehen von bis zu zehn Jahren aus. Sie sagen: Besser als jede Diät ist deshalb von vornherein Fettleibigkeit zu vermeiden.