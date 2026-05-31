Beim Wettbewerb Jugend forscht gibt es jedes Jahr Preise für Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler aus Deutschland.

Diesmal ging eine der vielen Auszeichnungen (PDF) an einen 18-Jährigen, der die Physik von Sanduhren untersucht hat. Er hat gezeigt, wie Öffnungsgröße, Trichterform und Sandmenge beeinflussen, wie der Sand fließt.

Ein anderer Preis ging an einen 20-Jährigen. Er entwickelte eine Pinzette, mit der sich unter Vakuum winzige Elektroteile präzise auf Platinen platzieren lassen.

Ein 19-Jähriger wurde außerdem für ein KI-System geehrt, das vor Telefonbetrug schützen soll - indem es Täuschungen direkt während des Telefonats erkennt.

Jugend forscht ist ein Wettbewerb anderem von Bund und Ländern. Er soll für naturwissenschaftliche und technische Fächer begeistern - und helfen, Talente zu finden.