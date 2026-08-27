In Deutschland befürworten viele Jugendliche ein Social-Media-Vebot.

Die Techniker Krankenkasse hat dazu eine Umfrage unter 12- bis 17-Jährigen in Auftrag gegeben. 55 Prozent gaben an, dass Kindern und Jugendlichen der Zugang zu sozialen Medien verboten sein sollte - entweder komplett oder bis zu einem gewissen Alter.

Laut dem TK-Vorsitzenden zeigt die Umfrage, dass sich junge Menschen bewusst sind über die Schattenseiten sozialer Medien - wie Fake News, Mobbing oder belastende Inhalte. Gleichzeitig schätzten sie den Austausch mit Freundinnen und Freunden, eine Inspiration und den Zugang zu wichtigen Informationen.

In Deutschland wird derzeit der Social-Media-Zugang diskutiert. Aus Sicht der Krankenkasse greift ein pauschales Verbot für Kinder und Jugendliche zu kurz.