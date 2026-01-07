Der Jupitermond Europa wird immer wieder als heißer Kandidat gehandelt, um in unserem Sonnensystem außerirdisches Leben zu finden.

Ein Grund dafür: Es gibt flüssiges Wasser. Sogar 'ne ganze Menge, denn den Mond überzieht ein hundert Kilometer tiefer Ozean. In der Fachzeitschrift Nature Communications schreibt ein Team jetzt, dass dieser Ozean aber wahrscheinlich ziemlich unbelebt ist. Denn auf Europa ist es verdammt kalt, über dem Ozean liegt eine kilometerdicke Eisschicht.

Anders als bei uns auf der Erde, ist es laut den Forschenden auch im Inneren von Europa kalt. Das bedeutet, dass es keine heißen Quellen auf dem Meeresboden gibt und auch keine Gezeiten, Vulkane oder andere geologische Aktivitäten. Heißt: Für außerirdisches Leben fehlen wahrscheinlich die Voraussetzungen in Form von Energie und Wärme.