In der Schule schneiden Mädchen in der Regel besser ab als Jungen -

an der Uni ist das aber oft umgekehrt. Das geht zum Beispiel aus einer Studie der Unis Konstanz, Aarhus und Kopenhagen aus dem letzten Jahr hervor. Konkret zu beobachten ist das etwa im Jura-Examen in Nordrhein-Westfalen. 2023 sind da zum Beispiel 34 Prozent der Frauen durchgefallen, aber nur 22 Prozent der Männer. Männer bekamen im Schnitt auch häufiger eine bessere Note.

Das nordrhein-westfälische Justizministerium hat jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, warum - also ob dahinter zum Beispiel ein anderes Lernverhalten steckt oder Frauen benachteiligt werden. Dafür sollen rund 2000 Studierende, Prüflinge, Absolventen und Absolventinnen befragt werden. Außerdem werden Prüfungsergebnisse analysiert. Geleitet wird die Studie von Forschenden der Unis Köln und Bonn. Erste Ergebnisse werden laut Ministerium in frühestens anderthalb Jahren erwartet.