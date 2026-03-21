Die K-Pop-Band BTS hat ihr Comeback gegeben.

In Südkoreas Hauptstadt Seoul spielten sie ein großes Konzert. Die Polizei hatte mehr als 250.000 Fans erwartet. Der Auftritt wurde gleichzeitig auf einem Streamingdienst in alle Welt übertragen.

BTS haben auch ein neues Album rausgebracht. Es hat sich laut südkoreanischen Medien am ersten Tag fast vier Millionen Mal verkauft.

Die Band konnte vier Jahre lang nicht auftreten. Die sieben Mitglieder mussten nacheinander zum Militär - Das ist Pflicht in Südkorea. Nur einer hat den Dienst in einer sozialen Einrichtung gemacht - Das ist in Ausnahmefällen erlaubt.

BTS gelten als erfolgreichste Band des K-Pop.