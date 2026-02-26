Kühlschränke sollen eigentlich dafür sorgen, dass unser Essen länger haltbar bleibt - weil die Kälte das Wachstum von Bakterien hemmt.

Aber eine bakterienfreie Zone sind Kühlschränke auf keinen Fall, sagt ein Forschungsteam von der Uni Wien. Es hat in 45 Kühlschränken aus Privathaushalten Abstriche genommen und auf Mikroben untersucht. Das ergab: Trotz der niedrigen Temperaturen leben in den meisten Kühlschränken sehr diverse Bakteriengemeinschaften mit hunderten verschiedenen Arten. Die meisten kommen von fermentierten Lebensmitteln wie Käse oder Sauerkraut oder von der Haut unserer Hände. Aber es gab auch ein paar krankmachende Bakterien, zum Beispiel eine Art, die Lebensmittelvergiftungen verursacht. Auch nicht lecker: In vielen Kühlschränken leben Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind.

Gegen zu viele Bakterien empfehlen die Forschenden übrigens schlicht: regelmäßig putzen.