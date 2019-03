Kängururatten sind Nagetiere, die vor allem in Wüstengebieten der USA und Mexiko leben.

"Känguru" steckt in ihrem Namen, weil sie sich auf zwei Beinen bewegen. Ihre Größe liegt bei gerade mal 20 Zentimetern. Trotzdem sind Kängururatten Meister der Kampfkunst - sie können problemlos hungrigen Klapperschlangen entkommen.

Ein Forschungsteam aus den USA hat nachts gefilmt, wie die Ratten das machen - mit Hochgeschwindigkeitskameras. Denn sie können in nur 70 Millisekunden vor den Schlangen weg springen - das ist halb so lange, wie ein menschliches Augenzwinkern dauert. Die Schlange beißt zwar auch blitzschnell zu, ist für die Kängururatte aber zu langsam. Wenn die Ratte doch mal erwischt wird, wehrt sie sich: Sie dreht sich im Flug und tritt die Schlange mit den Hinterbeinen gegen den Kopf. Oft landet die dann benommen irgendwo in der anderen Richtung - während die Ratte sich noch mal dreht, auf den Beinen landet und abhauen kann.

Die Forschenden haben beobachtet, dass acht von zwölf Kängururatten den Kampf gegen Klapperschlangen gewannen. Das liegt wohl auch an ihren zwei kräftigen Beinen.