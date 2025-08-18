Kaffee ist nicht nur ein Wach-, sondern auch ein Gute-Laune-Macher am Morgen.

Forschende der Unis Bielefeld und Warwick haben das bei über 230 jungen Erwachsenen untersucht. Vier Wochen lang haben sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgeschrieben, wie es ihnen geht und auch, ob sie vorher Kaffee getrunken haben. Raus kam: Vor allem morgens hatten sie nach einer Tasse Kaffee bessere Laune. Sie waren glücklicher und enthusiastischer. Unabhängig von der Tageszeit waren sie auch etwas weniger traurig oder verärgert.

Kaffee blockiert bestimmte Rezeptoren im Gehirn, dadurch kann das Glückshormon Dopamin aktiver werden. Schon eine Nacht ohne Kaffee kann allerdings zu leichten Entzugserscheinungen führen. Deshalb ist unklar, ob der erste Kaffee morgens nicht vielleicht einfach den Entzug beendet und so die Stimmung hebt.