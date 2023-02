Keine Luftballons mehr - das gilt bald in der kalifornischen Küstenstadt Laguna Beach.

Dort dürfen ab Beginn des nächsten Jahres alle Arten von Ballons weder verkauft noch steigengelassen oder anderweitig genutzt werden - jedenfalls auf öffentlichem Gelände und bei Veranstaltungen der Stadt. Wer dagegen verstößt, muss bis zu 500 Dollar Strafe zahlen.

Begründet wird das mit verschiedenen Risiken für Umwelt, Tiere und die Sicherheit der Menschen. Denn zum einen können Folien-Ballons beim Kontakt mit Hochspannungsleitungen zu Stromausfällen und Beschädigungen führen. Und zum anderen verschmutzen Ballon-Reste die Strände, Parks und Straßen der Stadt und tragen damit zur wachsenden Plastik- und Mikroplastik-Verschmutzung der Umwelt bei. Außerdem verwechseln Vögel und andere Tiere solche Ballon-Reste oft mit Nahrung und sterben dann daran.

Ein so strenges Ballon-Verbot wie in Laguna Beach ist neu - aber in einer wachsenden Zahl von Städten und Regionen auf der Welt ist es auch schon verboten, Luftballons im Freien absichtlich steigenzulassen.