Einfach ein Foto vom Essen machen und eine KI berechnet daraus die Kalorien, das bieten schon einige Apps an.

Ein Forschungsteam aus den USA, vom National Institutes Of Health, hat sich angeschaut, wie gut das funktioniert. Vier Apps wurden getestet - und alle haben den Kaloriengehalt laut den Forschenden massiv unterschätzt, und zwar um rund ein Drittel. Vor allem beim Fettanteil gab es oft Fehler.

Das Ergebnis ist im Rahmen einer Konferenz US-amerikanischer Ernährungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler vorgestellt worden. Allerdings: Es gab noch keine peer review, es haben also noch keine anderen Fachleute auf die Studie geschaut. Die Forschenden raten aber dennoch, sich nicht allzu sehr auf die Ergebnisse einer Foto-basierten Kalorien-App zu verlassen.