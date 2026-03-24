An der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand ist ein bekannter Tempel schwer beschädigt worden.

Es geht um den Tempel Preah Vihear - der schon 1000 Jahe alt ist. Er liegt auf einem Felsen direkt an der Grenze zwischen beiden Ländern – dort hatte es zuletzt Gefechte gegeben.

Nach Angaben der kambodschanischen Regierung wurde der Tempel bei den Kämpfen an hunderten Stellen getroffen. Teile sind stark beschädigt, manche könnten bald einstürzen – vor allem in der kommenden Regenzeit.

Der Tempel gehört zum UNESCO-Welterbe und ist für Kambodscha ein wichtiges Kulturgut. Aktuell ist er geschlossen, auch wegen möglicher Minen und Blindgänger.

Beide Länder geben sich gegenseitig die Schuld für die Angriffe. Thailand sagt, man habe nur militärische Ziele beschossen. Kambodscha spricht dagegen von gezielten Angriffen auf das Bauwerk. Der Grenzstreit zwischen beiden Ländern dauert seit Jahrzehnten. Dabei geht es vor allem um das Gebiet rund um den Tempel. Immer wieder kommt es dort zu Gewalt.