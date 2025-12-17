Nicht nur wir Menschen adoptieren den Nachwuchs von anderen - auch bei manchen Tierarten gibt es das.

Kanadische Forschende haben jetzt einen sehr seltenen Fall beobachtet - bei Eisbären! Sie haben in der Provinz Manitoba im Frühling eine Bärin gesichtet, die mit ihrem einzelnen Jungen ihre Winterhöhle verließ. Die beiden wurden von den Forschenden mit GPS-Trackern ausgestattet. Und vor wenigen Wochen entdeckte das Team die Mutterbärin wieder - mit dabei war ein zweites Eisbärjunges, ohne Tracker. Die Forschenden schätzen, dass die Eisbär-Mutter etwa fünf Jahre alt ist und die Jungen etwa 10 bis 11 Monate. Warum die Bärin das Jungtier aufgenommen hat, ist nicht klar. Der kleine Eisbär hat dadurch aber jetzt deutlich bessere Chancen, das Erwachsenenalter zu erreichen.

Die Forschenden sagen: In 45 Jahren haben sie über 4.600 einzelne Eisbären beobachtet - und dabei nur 13 Fälle festgestellt, in denen Eisbären Junge adoptiert haben.