Aber offenbar hilft es, den Alkoholkonsum zu reduzieren, wenn es nochmal direkt auf der Wein-, Bier- oder Schnapsflasche draufsteht. Das zeigen mehrere Studien aus Kanada.

Da gab es zum Beispiel in einer Region ein Projekt: Auf Alkoholflaschen wurden große bunte Hinweise geklebt. Da stand unter anderem, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Alkoholkonsum und Krebs. In anderen Fällen waren Empfehlungen der kanadischen Regierung abgedruckt, wieviel Alkohol erwachsene Frauen und Männer höchstens konsumieren sollten. In dieser Region ging laut einer Untersuchung der Verkauf von alkoholischen Getränken um fast 7 Prozent zurück. Auch verbreitete sich in der Bevölkerung das Wissen darüber, dass Alkohol Krebs befördern kann - von 25 auf mehr als 40 Prozent.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass Regierungen mit solchen Informationskampagnen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten könnten.