In den deutschen Kantinen bahnt sich ein Comeback der Currywurst an.

Das geht aus einer Statistik hervor, die einer der größten Anbieter von Kantinenessen veröffentlicht hat. Danach kommt die Currywurst mit Pommes wieder auf Platz 3 und damit einen Platz höher als ein Jahr zuvor. Am häufigsten verkauft wurde wie schon im Vorjahr Spaghetti Bolognese, auf Platz 2 kam Bami Goreng.

Die Currywurst war bis 2019 jahrelang auf dem ersten Platz, rutschte danach aber schrittweise bis auf Platz 4 ab. Das wurde mit dem Trend zu einer bewussteren und gesünderen Ernährung begründet.

Vegetarisches Essen liefert der Anbieter am häufigsten an Kitas und Schulen, dort belegt die vegetarische Linsensuppe den ersten Platz.