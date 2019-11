Die Forschenden haben mögliche Effekte des Dampfens oder Vapens bei gesunden Rauchern getestet und bei Mäusen, die dem Dampf ausgesetzt waren. Dabei zeigten sich verschiedene Folgen nach nur einmal Vapen: Bei den Rauchern stieg die Herzfrequenz an und die Oberarm-Arterien versteiften sich. Außerdem konnten in den Arterien bestimmte Blutgefäße nicht mehr richtig arbeiten, die dafür zuständig sind, dass sich die Gefäße richtig erweitern und zusammenziehen. Wenn das nicht mehr funktioniert, drohen Herz-Kreislauf-Krankheiten. Bei den Mäusen wurden durch den Dampf der E-Zigaretten Blutgefäße geschädigt, und zwar auch in der Lunge und im Gehirn. Das alles ist laut den Forschenden eine Folge der giftigen Chemikalien, die beim Vapen entstehen und die auch in niedriger Konzentration in den Liquids drin sein können.



In den USA sind schon 39 Menschen an den Folgen des Konsums von E-Zigaretten gestorben, mehr als 2.000 Menschen sind krank geworden. In Europa sind bisher keine solchen Fälle bekannt. Verglichen mit den USA wird bei uns in Deutschland strenger kontrolliert, was in den Liquids drin sein darf, die verdampft werden. Verboten sind E-Zigaretten jetzt schon in manchen Ländern - nämlich in Indien, Brasilien, Singapur, Mexiko und Thailand.