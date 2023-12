Die Inflation bei den Lebensmittelpreisen hat zuletzt etwas nachgelassen - aber beim Weihnachtsessen merken wir sie noch immer deutlich.

Das zeigt der Kartoffelsalat-Index, den das Institut der Deutschen Wirtschaft jedes Jahr kurz vor Weihnachten herausgibt. Damit lässt sich verfolgen, wie sich der Preis fürs beliebte Weihnachtsessen "Kartoffelsalat mit Würstchen" entwickelt. Dieses Jahr kostet das Essen für vier Personen in Deutschland im Schnitt 6,97 Euro - das sind knapp fünf Prozent mehr als letztes Jahr. Die Berechnungen basieren auf Preisdaten vom Lebensmitteleinzelhändler Rewe.

Regional gibt es Unterschiede: Am teuersten ist der Kartoffelsalat mit Würstchen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz - hier fallen 7,80 Euro an. Im thüringischen Gera oder Weimar sind es dagegen 6,62 Euro.

Kartoffelsalat auf Essig-und-Öl-Basis ist dabei nach wie vor günstiger als die Variante auf Basis von Mayonnaise - auch wenn der Essig-Preis vergleichsweise stark gestiegen ist. Eine Vier-Personen-Portion kostet im Schnitt 6,19 Euro.