Es ist eine Art Schönheits-Wettbewerb für Bären: Auch in diesem Jahr wird im US-Bundesstaat Alaska wieder der "Fat Bear" gewählt.

Zehn weibliche und sechs männliche Braunbären gehen bei dem Wettbewerb im Katmai-Nationalpark ins Rennen, darunter ist auch der Titelverteidiger - ein Männchen mit dem Namen "Chunk", was übersetzt "Klotz" oder "Brocken" bedeutet. Besonders dicke Bären sind erfolgreiche Bären - denn sie brauchen das Fett für den Winter. Nach Angaben des Parks gingen im vorigen Jahr mehr als 1,7 Millionen Stimmen aus über hundert Ländern ein.

Mit dem Wettbewerb will der Katmai-Park über das Ökosystem und den Lebensraum der mehr als 2.000 Braunbären in der Region informieren und auf Gefahren für die Tiere aufmerksam machen, etwa durch den Klimawandel. Das Gebiet hat mit die größten Braunbär- und Lachsbestände der Welt.